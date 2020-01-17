Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком со Львом Парнасом, который является соратником его личного адвоката Рудольфа Джулиани. Ранее Парнас рассказал журналистам, что Трамп шантажировал украинские власти.

По сведениям Парнаса, США грозились не предоставить военную помощь Украине, если Киев не начнет расследование в отношении бывшего вице-президента и одного из возможных кандидатов от Демократической партии на выборах США в 2020 году Джо Байдена. Об этом информирует CNN.

Во время своего выступления в Овальном кабинете Трамп настаивал на том, что ничего не знает о Льве Парнасе.

"Я его совсем не знаю, не знаю, о чем он, не знаю, откуда он, ничего не знаю о нем. Я могу только сказать вам, что это большой обман", - сказал Трамп. Он допустил, что Парнас, высказываясь против президента США, пытается получить какую-то выгоду для себя.

"Возможно, он хороший человек. Возможно, нет", - добавил Трамп.

Американский президент допустил, что мог появиться фотографиях с Парнасом, однако сказал, что возможно они были сделаны на одном из благотворительных мероприятий, на которых был Трамп.

Напомним, что Лев Парнас на данный момент проходит по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Соратник личного адвоката президента предоставил Комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США новые документы, касающиеся расследования отношений президента Дональда Трампа с Украиной.

Среди документов есть и переписки Парнаса с высокопоставленными лицами украинской политики: Юрием Луценко, Арсеном Аваковым, помощниками Зеленского Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком, главой СБУ Иваном Бакановым. В переписках Парнас представляет позицию Трампа в отношении его главного соперника на будущих выборах в США Джо Байдена и требует от украинских властей начать дело против него.

Ранее мы писали, что по сведениям Парнаса, Трамп не прилетел на встречу с Зеленским в Польше не из-за урагана, как заявлял американский президент, а для того, чтобы надавить на Зеленского и заставить украинские власти открыть производство против Джо Байдена.

Также "Страна" сообщала, что глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель заявил о том, что Дональд Трамп установил слежку за бывшим послом США в Украине Мари Йованович с целью поиска информации для ее дискредитации.