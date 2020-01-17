Иран отдаст Украине "черные ящики" из сбитого под Тегераном украинского Боинга. Но в Украину самописцы приедут только после того, как их осмотрит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана на месте крушения. Также Украина потребовала от Ирана официально признать вину за сбитый самолет.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Верховной Рады Украины в пятницу, 17 января.

"Предлагается следующий алгоритм действий. Общая команда по расследованию – иранская, канадская и мы тоже присоединяемся нему – получат доступ к "черным ящикам" на месте. После этого отдельно "черные ящики" иранская сторона готова отдельно передать Украине. В принципе, это соответствует международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", - сказал он.

По словам Пристайко, сейчас Украину с Ираном связывает эффективное сотрудничество. По его словам, если Украине не удастся добиться расшифровки черных ящиков на своей территории, она будет заниматься их изучением с иностранной помощью.

Кроме того, министр заявил, что Украина будет добиваться того, чтобы всех виновных в крушении Boeing 737-800 к ответственности. По его словам, Киев требует, чтобы признание Ираном своей вины в атаке было зафиксировано в официальном документе. Этот вопрос будет подниматься на заседании Совета безопасности ООН.

"Мы не исключаем ни одну из версий, которые есть. Теперь с признанием иранской стороной вины все версии сужаются к одной главной", - заявил дипломат.

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший украинской авиакомпании МАУ. На борту было 176 человек, из - 11 украинцев, все находившиеся в самолете погибли.

Утром 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная расчетом Корпуса Стражей Исламской Революции. Они утверждают, что оператор перепутал самолет с крылатой ракетой-беспилотником.

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