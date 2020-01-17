После того как в Украине разрешили получать индивидуальные номера на автомобили, число желающих получить "красивые" или как минимум необычные знаки на своих "железных коней" стало исчисляться тысячами. Так, в течение 2019 года украинцы заказали более 4000 индивидуальных номерных знаков, среди которых встречаются самые необычные названия.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины, пишет 16 января УНН.

"По заказам физических и юридических лиц в течение 2019 года оформлено 4225 комплектов индивидуальных номерных знаков", - говорится в сообщении.

По информации сервисного центра МВД, были выполнены заказы именных номерных знаков - ТАНЮША, ВАСЯ, ЖЕКА, АЗИМ, СЕРЕГА. Кроме того, по заказу украинцы получили креативные номерные знаки, такие как КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ.

Также были созданы интересные цифровые комбинации в номерных знаках: ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888. Кроме того, несколько человек заказали англоязычные номерные знаки: MYBIKE, LAWYER, LOVE, LOTOS, HUNTER, SUPERMAN, BRUTTO.

По информации сервисного центра МВД, также украинцы заказывали номерные знаки с рисунками, в частности, улиткой, пчелой и смайликом.

Срок изготовления индивидуального номерного знака составляет до одного месяца с даты передачи производителю экземпляра его макета.

Напомним, что в Кабмине определили, сколько будут стоить платные номерные знаки для авто в Украине.

Также мы писали о том, что украинцам разрешили заказывать индивидуальные номера для авто онлайн.