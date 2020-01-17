Премьер-министр Алексей Гончарук, который сегодня подал заявление об отставке, а также министры его правительства прибыли в Верховную Раду. Там он начал выступать на Часе вопросов к Кабмину.

Трансляцию выступления ведет канал NewsOne.

"Сначала я хочу извиниться, что мы опоздали на час вопросов к правительству. Мое заявление оформлено согласно закону. Оно написано на имя председателя Рады, согласно Конституции. Зеленский имеет право внести его в Раду", - начал говорить Гончарук.

"В последнее время вокруг правительство много манипуляций и атак. Мол, мы не уважаем не президента. Мы - одна команда. Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме, пока президент не примет решение. Он - лидер нашей политической силы, мы ждем принятия его решения, кто на какой позиции должен работать. Я благодарю вас за поддержку, которое я уже получил сегодня. Мы - крутые. Спасибо вам", - сказал Гончарук.

В то же время спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что заявление премьера об отставке ещё в Раду не поступило.

Отметим, что перед этим спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что премьер находится на консультациях с президентом страны Владимиром Зеленским в связи с поданным заявлением об отставке. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что политсила единогласно поддержит отставку премьер-министра, если за это выступит президент.

Видео: youtube.com

"Страна" отслеживает события вокруг отставки Гончарука и его выступления в Раде.

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