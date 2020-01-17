Сегодня, после кассетного скандала, президент Украины Владимир Зеленский получил от премьер-министра Алексея Гончарука заявление об отставке. Стоит учесть, что отставкой премьера по Конституции занимается Верховная Рада Украины, а президента в цепочке решений нет. Однако, не смотря на это, коллеги Гончарука по Кабмину уже принялись поддерживать его постами в социальной сети Facebook.

Так, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что решение премьера написать заявление об отставке является решением "сильного, командного человека, который доверяет президенту".

"Мы продолжаем работать в штатном режиме и ждем решения Владимира Зеленского. Я горжусь тем, что мне пришлось работать с такими людьми - президентом, премьер-министром, министрами. Для меня это большая честь и возможность служить народу Украины", - добавил Милованов.

В свою очередь министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда отметила, что расценивает политические интриги вокруг правительства, как попытку навязать "странную политическую позицию."

"Наша команда - классический Правительство технократов. Без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины. Работать в такой команде - сложно (так должен постоянно повышать профессиональную планку), но чрезвычайно драйвово (видишь быстрые результаты). Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет. Поэтому поддерживаю позицию премьера. Ждем решения Президента. И, конечно, продолжаем работать", - заявила министр.

Также министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила о поддержке решения премьера написать заявление об увольнении. "Мы одна команда, которая без доверия и взаимодействия результатов не достигнет, поэтому я поддерживаю решение премьера. Но! Работу никто не отменял, поэтому работать мы продолжаем. До дальнейших решений, какими бы они ни были", - пишет Новосад.

Министр социальной политики Юлия Соколовская также выразила свою поддержку премьеру Гончаруку: "Мы единая команда, поэтому поддерживаем позицию Премьер Министра и ждем решения Президента. И продолжаем работать"

Вицепремьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в нынешнем составе кабмина впервые за годы независимости не воруют.

"Наше правительство первое за историю Украины, которое не воруют, не пришло по квотам, и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоёвывать политические рейтинги. Мы пришли с Президентом сделать реальные изменения. Я поддерживаю Олексій Гончарук (Oleksiy Honcharuk). Всю нашу команду. Те процессы, которые запущены нужно довести до ума. Я лично, не держусь за должность, чтобы все сделать нужно максимальное доверие всех политических партеров, ваше. 24/7 мы чиним то, что сломано в корне. Причины того, как мы живем.Но мы должны пережить эту первую сильную волну против нас. Несмотря на исход ситуации 30 января будет презентация Дии, готового приложения, портала цифрового образования и других конкретных побед.Продолжаем работать!

Всем спасибо!", - написал Федоров.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба написал, что уважает решение Гончарука подать в отставку.

"Я уважаю решение Алексея Гончарука. Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, парламента и премьера. В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было супер насыщенно, ответственно, прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическое. Я честно не знаю как дальше будут￼ развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускориться снова. Но вопрос не в личностях, а в системе. Любое правительстве Украины должна двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами", - заявил Кулеба.

Отметим, что в случае отставки премьера туда же уходят и сами министры. Таким образом, подобными постами они защищают не только премьер-министра, но и собственное кресло.

Напомним, что премьер-министр Алексей Гончарук, а также министры его правительства прибыли в Верховную Раду. Там он начал выступать на Часе вопросов к Кабмину.

Ранее мы писали, что Гончарук написал Зеленскому заявление об отставке.