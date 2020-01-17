Сегодня в Киеве министр культуры Владимир Бородянский и его зам Анатолий Максимчук презентуют законопроект о борьбе с дезинформацией. Об этом передает корреспондент "Страны" с

В нем прописана уголовная ответственность СМИ и журналистов за некоторые виды неправдивой информации (ее Минкульт называет военным теримином "дезинформация").

Если такая дезинформация касается национальной безопасности, то наступает уголовная ответственность. Для распространителей этой информации предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов, а также исправительные работы на срок от 1 до 2 лет.

А для тех, кто распространяет дезинформацию через компьютерные системы и ботов, а также финансирует это - тюрьма до 5 лет. Тюрьма светит и тем, кто занимается дезинформацией повторно, а также по предварительному сговору группой лиц. Тут уже до 7 лет тюрьмы.

За распространение дезинформации предусмотрена и административная ответственность (штраф в 1000 минзарплат, если опровержение идёт добровольно и в 2000 минзарплат, если через суд или же примерно 4,7-9,4 млн гривен).

Ранее Минкульт презентовал законопроект о медиа, который позволяет по ускоренной процедуре блокировать сайты и запрещает писать позитивные факты об СССР или РФ.

В Раде этот законопроект уже назвали нацистским и спросили, как быть с Кравчуком.