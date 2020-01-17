Минкульт сегодня презентовал скандальный проект закона о введении уголовной ответственности для журналистов за дезинформацию. Согласно документу, помимо прочего, будет создана организация журналистского самоуправления, которая будет выдавать удостоверения профессионального журналиста. Профи из этой организации получат усиленную защиту от государства. Остальные представители СМИ такой защиты иметь не будут.

Об этом 17 января сообщает корреспондент "Страны" с презентации законопроекта, которую проводили министр культуры Владимир Бородянский и его зам Анатолий Максимчук.

Согласно документу, распространители массовой информации должны будут себя идентифицировать. "Общество должно знать, кто распространяет информацию", - заявил Максимчук и добавил, что "противодействие дезинформации - достоверная информация". Так он подвел к тезису о создании организации журналистского самоуправления. "Эта организация будет выдавать удостоверения профессионального журналиста", - отметил он.

Все остальные журналисты будут считаться обычными журналистами. А профи с удостоверениями от этой организации будут получать усиленную защиту от государства, например, получат бесплатную правовую помощь в уголовных делах, а также охрану в случае угрозы жизни.

Ранее "Страна" писала о том, что у Бородянского хотят ввести уголовную ответственность за дезинформацию.

До этого министр приравнял дезинформацию к госизмене.