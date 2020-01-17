С начала эпидемиологического сезона в этом году от гриппа умерли 7 человек. Таким образом, вирус типа AH1N1, известный как "свиной грипп", является самым опасным штаммом гриппа. Об этом передает ТСН.

Представители Центра общественного здоровья заявили, что с начала сезона ОРВИ и гриппом переболело более 2 млн украинцев. По словам начальницы Центра Оксаны Артемчук, наиболее действенной защитой от гриппа является вакцинация.

"Лучшее время для прививки - накануне гриппозного сезона. Если такой возможности не было, то вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу", - говорится в сообщении.

Видео: ТСН

Напомним, что в Винницкой области по состоянию на понедельник, 13 января, лабораторно установлено пять случаев заболевания опасными формами гриппа А.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Украине 31-летняя беременная умерла от осложнений гриппа.