Уголовное дело по обвинению в клевете против Елены Батуриной, вдовы мэра Юрия Лужкова передано в городской суд Элисты.

Напомним, что заявление о клевете на вдову московского градоначальника подал Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента корпорации "Интеко" Виктора Батурина.

Обвинитель Эренцен Манжеев предоставил в мировой суд, ранее занимавшийся рассмотрением дела, возражения на апелляционную жалобу адвокатов Батуриной. В настоящее время дело передано мировым судом на рассмотрение в городской суд Элисты. Об этом 17 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее сообщалось, что Эренцен Манжеев подал заявление о клевете со стороны Елены Батуриной, после чего она была объявлена в розыск.

Представители Батуриной называют этот иск "очередным этапом рейдерской атаки" со стороны структур миллиардера Михаила Фридмана. Его компания хочет взыскать с предпринимательницы долг за 25% акций "Интеко".

Напомним, что на похоронах Лужкова в Москве был Путин.