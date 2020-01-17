Украинские эксперты из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) завершили работы в Иране, где 8 января потерпел крушение украинский самолет МАУ.

Об этом заявил Александр Рувин, который возглавлял украинскую группу по расследованию трагедии.

Рувин рассказал, что на месте катастрофы расследовательская группа обнаружила иранцев, которые собирали остатки рухнувшего самолета и вещи погибших пассажиров: "На месте самолета увидели кучу непонятного народа, которые собирали остатки, вещи, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память брал".

Видео: YouTube/ Рувин Александр Григорьевич - КНИИСЭ

По его словам, при помощи личных вещей пассажиров рейса эксперты смогли определить причину падения украинского лайнера: "Нами было найдено несколько планшетов, остатков мобильных телефонов, сумки с документами, с карточками. И в них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-либо другого фактора. Потом уже во время осмотра каждой детали самолета нами были определены и выявлены места, где непосредственно попадал элемент поражения какой-то ракеты или взрывного устройства. Также мы разложили все элементы таким образом, как они стояли на самолете. Нам тогда стало понятно, что произошло и каким образом".

Александр Рувин добавил, что 10 января экспертная группа выявила места, где находились элементы ракеты, которой Иран сбил Boeing 737-800, и пришла к соответствующему выводу.

Напомним, что вчера МВД Украины объявило о завершении идентификации тел погибших в Боинге украинцев. На данный момент проводится подготовка для дальнейшей передачи останков в Украину.

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