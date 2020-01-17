Сегодня, 17 января, в киевском "Освитория Хаб" презентация законопроекта о противодействии дезинформации, сообщает корреспондент "Страны".

Отмечается, что с сегодняшнего дня стартует публичное обсуждение документа. Первый заммистра культуры Анатолий Максимчук заявил, что в ходе дискуссий в текст законопроекта будут внесены изменения. К 28 февраля документ планируют внести в Раду.

Ранее предполагалось, что ответственность за дезинформацию будет прописана в законопроект о медиа, который также писался в Минкульте.

Однако этого не произошло - хотя и в медийном проекте было немало "прекрасного": ускоренная блокировка сайтов и цензура всего, что касается России, "ДНР-ЛНР", Крыма и СССР.

Теперь же, как оказалось, основной удар по свободе слова будет нанесен отдельным законопроектом - о противодействии дезинформации.

"Страна" разбиралась, что предлагают в Минкульте.

"Смотрящий" и "правильные" СМИ

В ходе презентации стало известно, что предлагается ввести должность уполномоченного по вопросам информации, который будет выявлять дезинформацию и бороться с ней. Максимчук говорит, что все ограничения на СМИ будут налагаться через обращение уполномоченного в суд.

Это будет важная должность, от которо зависит судьба журналистов и СМИ (об этом ниже).

Также чиновники предлагают присваивать индекс доверия медиа, которые придерживаются стандартов журналистики. Медиа, которое добровольно пройдут проверку на индекс доверия, получит специальный знак.

Присваивать эти индексы будут некие общественные организации.

Также важный момент - создание организации журналистского самоуправления.

"Эта организация будет выдавать удостоверения профессионального журналиста", - сказал чиновник.

Все остальные журналисты будут считаться "обычными". А профи с удостоверениями от этой организации будут получать усиленную защиту от государства. В частности, получат бесплатную правовую помощь в уголовных делах от государства и охрану в случае угрозы жизни.

Отмечается, что уже есть список организаций, которые могут сформировать эту организацию.

В зале начался недовольный гул (потому что мнгие предполагают, что это будут грантовые организации, которые во времена Порошенко занимались атаками на СМИ). Министр культуры Бородянский перебил Максимчука и обратился в зал: "Вы уже начали обсуждения? Может, дождетесь конца презентации?". Ответ из зала: "Просто ваши предложения вызывают возмущения". На это Бородянского сказал: "Вы же взрослые люди, сдерживайтесь. Можете выйти".

Штрафы "до окончания гибридной войны"

Прозвучала и позиция власти относительно штрафов для СМИ.

Админитстративная ответственность будет наступать за третий факт дезинформации в течение года.

Причем СМИ может либо добровольно опровергнуть дезинформацию. Либо штраф будет накладываться сразу после обращения уполномоченного в суд.

За распространение дезинформации предусмотрен штраф в 1000 минзарплат, если опровержение идет добровольно и в 2000 минзарплат, если через суд. Это на самом деле гигантсткие суммы - от 4,7 до 9,4 миллионов гривен.

Уголовная ответственность

Однако, помимо денежных штрафов, за дезинформацию будет предусмотрен и реальный срок на 2-5 лет. При этом чиновники заверили, что "никто из журналистов в тюрьму не сядет".

Однако, судя по слайдам презентации, сесть могут все.

Уголовная ответственность наступает, если дезинформация касается вопросов национальной безопасности. Для распространителей этой информации - от 5 000 до 10 000 необлагаемых налогом минимумов либо исправительные работы на срок от 1 до 2 лет.

А для тех, кто распространяет дезинформацию через компьютерные системы и ботов, а также финансирует это - тюрьма до 5 лет.

Срок светит и тем, кто занимается дезинформацией повторно, а также по предварительному сговору группой лиц. Тут уже до 7 лет тюрьмы. Причем это касается и части первой статьи (там где были штрафы). То есть сесть может и журналист или редактор, если власти сочтут, что они занимались дезинформацией повторно, "по предварительному сговору группой лиц".

Какие конкретно вопросы национальной безопасности повлекут за собой уголовную ответственность - не разъясняется.

"Норма об уголовной ответственности действует до окончания гибридной войны", - заявил Максимчук.

Завершил чиновник тем, что "если СМИ ссылается на официальный источник, проверять информацию журналист не обязан".

Корреспондент "Страны" задал уточняющий вопрос: "Можно ли привлечь к ответственности Кирилла Тимошенко за дезинформацию по этому закону?" Максимчук ответил, что если будет решение суда, к ответственности можно привлекать не только журналистов, а тех, кто распространили дезинформацию.

Зачем власть готовит для журналистов закон о дезинформации разобралась Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" на YouTube-канале Страны.