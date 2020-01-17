После заявления об отставке премьер-министра Алексея Гончарука в Верховной Раде сегодня, 17 января, не будет Часа правительства. Лишь глава МИД Вадим Пристайко ответит на вопросы нардепов. Переформат связан с тем, что Кабинет министров находится на консультациях из-за заявления премьера Гончарука об отставке.

Об этом 17 января заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в начале заседании Верховной Рады.

"Сейчас все правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа правительства не будет - лишь министр иностранных дел Вадим Пристайко отвечать на вопросы, как и было запланировано ранее", - сказал Разумков.

Ранее "Страна" публиковала полную запись скандального совещания у премьера, из-за которой он подал в отставку.

Напомним, что сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку.