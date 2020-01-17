Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту.

Офис главы государства подтвердил получение этого документа и обещал дать реакцию позднее.

Гончарук написал заявление после "кассетного скандала" - публикации записей, на которых премьер нелицеприятно отзывается о президенте и пытается манипулировать им.

Однако, судя по всему, написание "заявы" - это очередная манипуляция Зеленским.

Дело в том, что решение о снятии премьера принимает парламент. И только в Верховной Раде глава Кабмина и его члены и обязаны заявлять о своей отставке.

Об этом говорится в статье 115 Конституции Украины.

Как видим, Гончарук в Раде ничего не заявлял и официальных заявлений в нее не направлял. Поэтому формально ни о какой отставке он не просил.

Интересно, что в эту странную игру включился и президент, который заявил, что рассмотрит прошение Гончарука - хотя не имеет на это никакого права (разве что переслать заявление в Раду, но если в нем адресатом стоит президент, то никакой юридической силы это иметь не будет).