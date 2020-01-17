Алексей Гончарук хочет, чтобы Зеленский его уволил. А законно ли это?. Фото "Страны"

Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту. 

Офис главы государства подтвердил получение этого документа и обещал дать реакцию позднее.

Гончарук написал заявление после "кассетного скандала" - публикации записей, на которых премьер нелицеприятно отзывается о президенте и пытается манипулировать им. 

Однако, судя по всему, написание "заявы" - это очередная манипуляция Зеленским. 

Дело в том, что решение о снятии премьера принимает парламент. И только в Верховной Раде глава Кабмина и его члены и обязаны заявлять о своей отставке. 

Об этом говорится в статье 115 Конституции Украины. 

Конституция Украины - статья 115

Как видим, Гончарук в Раде ничего не заявлял и официальных заявлений в нее не направлял. Поэтому формально ни о какой отставке он не просил. 

Интересно, что в эту странную игру включился и президент, который заявил, что рассмотрит прошение Гончарука - хотя не имеет на это никакого права (разве что переслать заявление в Раду, но если в нем адресатом стоит президент, то никакой юридической силы это иметь не будет).

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