Из-за сильного тумана и скользкой дороги в Ровенской области столкнулись сразу семь автомобилей. В результате получили травмы двое человек, одну женщину зажало в автомобиле. Образовалась мощная пробка, а видимость на дороге составляет 30 метров.

Об этом передает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло сегодня, 17 января, около 07:40 вблизи села Александрия. "Из-за сильного тумана и скользкой дороги вблизи села Александрия произошло столкновение семи транспортных средств", - говорится в сообщении.

Предварительно, травмировалось двое человек, среди которых одна женщина, которую зажало в авто.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и медики. Движение на этом участке дороги затруднено, видимость составляет ориентировочно 30 метров, дорожное покрытие скользкое.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Напомним, что под Ровно машина вылетела на встречку и врезалась в микроавтобус, погиб человек.

Также мы писали о том, что в Ровенской области в хлам разбились грузовик и микроавтобус, один водитель погиб.