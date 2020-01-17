Под Ровно на скользкой дороге столкнулись 7 авто, женщину зажало в автомобиле. Фото
Из-за сильного тумана и скользкой дороги в Ровенской области столкнулись сразу семь автомобилей. В результате получили травмы двое человек, одну женщину зажало в автомобиле. Образовалась мощная пробка, а видимость на дороге составляет 30 метров.
Об этом передает пресс-служба полиции области.
ДТП произошло сегодня, 17 января, около 07:40 вблизи села Александрия. "Из-за сильного тумана и скользкой дороги вблизи села Александрия произошло столкновение семи транспортных средств", - говорится в сообщении.
Предварительно, травмировалось двое человек, среди которых одна женщина, которую зажало в авто.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и медики. Движение на этом участке дороги затруднено, видимость составляет ориентировочно 30 метров, дорожное покрытие скользкое.
Фото: rv.dsns.gov.ua
Напомним, что под Ровно машина вылетела на встречку и врезалась в микроавтобус, погиб человек.
Также мы писали о том, что в Ровенской области в хлам разбились грузовик и микроавтобус, один водитель погиб.