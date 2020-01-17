Действия АО "Укрпошта" касательно услуг по подписке и доставке печатной периодики в Украине будут проверены Антимонопольным комитетом (АМК) после обращения Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Об этом написал в соцсети глава союза Сергей Томиленко, который получил письмо от АМК.

Ранее в этом месяце Томиленко писал, что повышение тарифов на услуги "Укрпошты" и сокращение почтовых отделений и почтальонов вызвали падение тиражей региональной газеты "ЭХО" в Житомирской области почти на 30%. По данным НСЖУ, такая ситуация сложилась и у других печатных изданий. Главный редактор "Эха" Владимир Яцкевич тогда призвал журналистов со всей Украины активно обращаться к представителям власти с требованиями защитить отчечественную прессу.

В АМК отметили, что действия "Укрпошты" могут иметь признаки нарушения закона о защите экономической конкуренции. Так, проверка предприятия почтовой связи пройдет на предмет злоупотребления своим доминирующим положением на рынке.

Напомним, что в конце 2019 года газета "Зеркало недели", выходившая с 1994 года, выпустила последний номер печатного издания.

Также "Страна" писала о том, что в прошлом году у НСЖУ были планы собрать редакторов печатных СМИ со всей страны чтобы предъявить претензии Укрпочте.