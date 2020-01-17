Сегодня, 17 января, на третий день после обнародования пленок с совещания Алексея Гончарука, премьер-министр написал заявление об отставке.

Гончарук сообщил об этом в Facebook и подготовил пост о том, какие достижения ему удалось достичь за четыре месяца работы. Пунктом номер один он назвал подписание транзитного газового договора с Россией, что "позволило снизить платежку на отопление для большинства украинцев на 30%".

В пресс-службе Владимир Зеленского заявили, что получили заявление главы правительства, рассмотрят его и сообщат о результатах. То есть не факт, что отставка будет принята.

Основанием для написания заявления Гончаруком стала публикация аудиопленок с его совещания. Там премьер позволяет себе такие высказывания: "у Зеленского примитивное понимание экономических процессов", "соросята ухандохали экономику" (говоря о своей же команде), "я в экономике профан" и так далее.

Всего слив с совещания Гончарука разделили на три части, предлагаем ознакомиться с аудио и их расшифровками здесь: первая, вторая, третья.

Позже "Страна" опубликовала анализ пленок: "Что стало понятно после прослушки совещания у Гончарука и отправят ли его в отставку".

Ниже мы публикуем главные заявления по теме отставки Гончарука. Это материал обновляется.

11:25 В Раду приехал премьер-министр Гончарук. Будет заявлять об отставке?

11:00 В Раде идет час вопросов правительству. Будут обсуждать отставку Гончарука?

10:50 В отличие от истории с фейковой "отставкой Богдана", здесь все происходит официально и открыто. То есть больше похоже на историю с главой СНБО Данилюком. Тот заявил о том, что уходит, Офис президента подтвердил факт заявления. А потом уволил Данилюка.

Разница в процедуре - Гончарука увольняет парламент. И пока премьер не обратится напрямую туда, то никакого увольнения не будет.

10:47 "Премьер не подал в отствку! Он просто написал открытое письмо Зеленскому. В отставку пишут парламенту", - напоминает политолог Михаил Чаплыга.

10:43 Представитель Гончарука в Раде Елена Шуляк заявила, что все дело в "информационной атаке". То есть по ее тону реально в отставку никто не собирается.

10:40 Статья Конституции, которая регламентирует порядок увольнения премьера и министров. Как видим, никакого президента в уравнении нет.

10:34 Многие шутят, что Гончарук увольняется вслед за Медведевым.

"Путин продолжает кадровые перестановки в правительстве", - пишет российский журналист Самсон Шоладеми.

"Вслед за Медведевым заявление написал и Гончарук, совпадение? Не думаю", - вторит ему блогер Кирилл Молчанов.

"Украинский премьер Гончарук подал в отставку. Ничего сами не могут придумать", - блогер Александр Васильев.

10:25 Политолог Владимир Фесенко считает, что заявление премьера - это способ не уйти, а остаться.

"Заявление Гончарука об отставке с должности Премьер-министра, судя по тексту этого заявления и общему политическому контексту, это не стремление Премьера уйти в отставку, а способ борьбы за то, чтобы остаться на этой должности. Во-первых, не Президент юридически решает вопрос о согласии на отставку Премьер-министра, а Верховная Рада.

Во-вторых, если решать этот вопрос через представление Президента об отставке главы правительства, то это будет противоречить Конституции Украины. Поскольку парламент утвердил в сентябре 2019 года программу правительства, то до сентября 2020 года.

Верховная Рада не может отправить правительство (в том числе и премьер-министра) в отставку.

Но повышая ставки, через подачу заявления об отставке, Гончарук, возможно, совершает роковую ошибку. Похоже, Зеленский не собирался отправлять Гончарука в отставку, но он не любит, когда ему ставят ультиматумы, даже в такой подобострастной форме, как это сделал Гончарук.

Поэтому теперь я е уверен в реакции Президента Зеленского. Может повториться история с Александром Данилюком. Бывший секретарь СНБО таким же образом пытался влиять на Президента Зеленского. И закончилось это его отставкой. Ведь Президент может сказать: хорошо, Алексей, раз ты оказался таким слабаком, то уходи, но по собственному желанию и направляй свое заявление в Верховную Раду.

Но, может быть, Президент ограничится выговором чересчур взволнованному Премьеру и даст ему еще один шанс, но на некоторое время.

Не стоит Премьеру дергаться и истерить. Спокойнее надо реагировать на такие проблемные ситуации".

10:21 Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова считает историю с отставкой манипуляцией.

"Современные украинские политики очень смешные. Вчера была встреча президента с парламентом. На мой взгляд, главный вопрос, который они должны были обсуждать это ситуация с Гончаруком. И президент и депутаты были в курсе ситуации с плёнками. Более того, позавчера Гончарук лично отказался прийти к депутатам, чтобы отвечать на вопросы по этому поводу. Но что-то вчера случилось. Президент с депутатами говорили о чем угодно, но только не о Гончаруке. Сегодня смешнее. Гончарук написал заявление об отставке... На имя президента Зеленского. То есть премьер-министр в парламентской республике, который представляет интересы парламентского большинства подал заявление не на имя Разумкова, а на имя Зеленского. А президент тут же принял его просьбу рассмотреть, хотя не имеет на это права.

Или политическая манипуляция, или совсем недалекий. Дайте премьеру почитать Конституцию".

10:19 "Заявление об отставке Премьер-министр Украины, в соответствии с Конституцией Украины, должен подавать Верховной Раде Украины - поэтому это действие политическое, а не юридическое. Пока же или премьер-министр профан и в юриспруденции, или это просто игра с целью получить новый "вотум доверия" от Президента в виде отказа в отставке", - считает политолог Руслан Бортник.

10:18 Министр образования Анна Новосад поддержала Гончарука. Однако о том, что тоже собирается в отставку, не заявила.

10:16 В связи с заявлением Гончарука об отставке отменён час правительства в Раде

10:14 Поясняем - президент Украины по Конституции не решает вопрос отставки премьера.

Премьер подаёт заявление об отставке Верховной Раде.

То, что Гончарук направил заявление именно президенту, а не Раде, может означать либо то, что он совсем профан и не знает даже кто его должен увольнять по Конституции. Либо это чисто политический ход, чтоб вынудить президента обозначить свою позицию.

Максимум, что может сделать Зеленский в этой ситуации - перенаправить заявление в Раду со своими комментариями. Но уж никак не «принять отставку».

Если заявление Гончарука сегодня не попадёт и не будет рассмотрено в Раде, то принять отставку парламент сможет только на следующей сессии в феврале (или придётся собирать внеочередную).

Отставка премьер-министра влечёт за собой отставку всего Кабмина.

10:12 Министр культуры Бородянский прокомментировал заявление об отставке Гончарука. Настаивает, что правительство работает отлично, но сталкивается с сопротивоением. А потому министры ждут решения президента.