Президент Украины Владимир Зеленский получил от премьер-министра Алексея Гончарука заявление об отставке. Глава государства рассмотрит просьбу премьера.

Об этом в Telegram сообщает Офис президента.

Отмечается, что о результатах рассмотрения заявления Офис президента Украины сообщит отдельно.

Напомним, что сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он написал в своем Facebook, заявив что передал заявление президенту и в Раду. Гончарук поделился достижениями свой команды за последние несколько месяцев, но отметил, что "к сожалению, через несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями".

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - написал премьер-министр.

Отметим, что 15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров с участием Гончарука. Во время слитого в сеть разговора обсуждаются важные экономические проблемы Украины и пути их решения. Премьер-министр Алексей Гончарук пытается вместе с представителя Нацбанка и министром финансов Маркаровой подготовить некий "экономический ликбез" для президента Владимира Зеленского.

Ранее "Страна" разбиралась, угрожает ли премьер-министру после этого отставка.

Также мы публиковали полную запись скандального совещания у премьера.