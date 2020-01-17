Сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он написал в своем Facebook, заявив, что передал заявление президенту и в Раду.

В Офисе президента уже подтвердили, что получили заявление премьера.

"Президент Украины получил заявление Премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно", - заявили в пресс-службе Зеленского.

Ниже приводим текст заявления премьер-министра Алексея Гончарука.

"Последние 4 месяца команда Президента много работала над тем, чтобы страна изменилась. Уже за этот короткий промежуток времени нам многое удалось. На разных фронтах мы:

1. Подготовили нашу газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежки за отопление для большинства украинцев до 30%.

2. Перезагрузили топ-руководство органов государственной власти.

3. Успешно провели переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне.

4. Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9%.

Но самое главное - мы подготовили серьезный фундамент для развития страны в 2020-м году:

1. На следующей неделе мы запускаем первые государственные онлайн-сервисы, которые навсегда упростят жизнь людей. Это первый, но далеко не последний шаг.

2. С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей - 5/7/9%, а уже осенью нашей целью является ипотека под 11-12%.

3. С 1 марта мы запустим программу "Большая стройка", что позволит нам отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.

4. Мы приняли программу медицинских гарантий. С 1 апреля государство полностью будет компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширили программу "Доступные лекарства" в которую включен инсулин.

5. Подготовили к запуску приватизации более 500 убытиочных и нестратегических предприятий, а это дополнительные ~ 12 млрд грн в госбюджет.

6. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц мы привлекали ресурсы под 2,22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны.

Сегмент за сегментом, рынок за рынком - постепенно мы перезапускаем всю экономику!

Главный вызов - должны окончательно преодолеть коррупцию в государственном секторе.

Относительно нашей команды скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в Правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться.

К сожалению, через несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть.

В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером.

Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда.

Я пришел на должность - выполнять программу Президента. Он для меня образец открытости и порядочности. Однако, чтобы опровергнуть любые сомнения нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал ее Президенту с правом внесения в Парламент.

Он - человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать ЭФФЕКТИВНОСТЬ каждого члена своей команды, который меняет страну", - написал премьер.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, кто в Кабмине получил зарплату от 100 до 315 000 гривен. Полный список чиновников.