Сегодня, 17 января, Верховная Рада рассмотрит изменения в Конституцию относительно уменьшения состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы. Кроме того, нардепы планируют внести изменения в закон о местном самоуправления в Украине и принять закон о Бюро финансовых расследований.

Об этом свидетельствует повестка дня Рады на 17 января.

Кроме того, депутаты второй день подряд пытаются рассмотреть законопроект №2590 о гражданстве.

Еще одним важным пунктом является проект закона о выплате пенсий украинцам, живущим на неподконтрольном Донбассе.

Во втором чтении нардепы рассмотрят изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

Для включения в повестку дня и принятия решения предложенные изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Совет рассмотрит в первом чтении законпроект о лизинге и изменения в отношении обжалования определения суда об аресте.

На повестке дня у нардепов изменения относительно ресторанного хозяйства, по созданию национального органа интеллектуальной собственности, относительно реформы патентного законодательства и Лесного кодекса.

Парламент также рассмотрит проект Закона "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничестве в области трудовой миграции" и безвозмездную правовую помощь жителям временно оккупированных территорий.

Ранее "Страна" разбиралась, почему у Зеленского отложили голосование за проект по децентрализации.

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