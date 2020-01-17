В Украине не стихает громкий скандал, вызванный просто небывалыми зарплатами и премиями, которыми себя наградили многие министры, их замы и подчиненные. Не стал отставать от властей и глава "Укрпошты" Игорь Смелянский, который в 2020 году ежемесячно будет получать почти 1,9 млн гривен.

Итак, вот предновогодние зарплаты всех министров и их заместителей. Список составили "Украинские Новости". 43 чиновника получило зарплаты от 100 до 315 тысяч гривен.

Премьер Алексей Гончарук, который после публикации прослушки его совещания попал в масштабный скандал, за декабрь получил 76 тыс. гривен. Сумма средств, начисленная Гончаруку в декабре, составила 76 190 гривен, из них должностной оклад - 20 000 гривен, надбавка за интенсивность труда - 20 000 гривен, премия - 20 000 гривен, премия за ноябрь - 16 190 гривен. Сумма удержанных налогов составила 14 857 гривен. Фактическая сумма, полученная премьером, составила 61 333 гривны.

А министр образования и науки Анна Новосад за декабрь заработала 138 тыс. гривен. Сумма средств, начисленная Новосад в декабре, составила 138 412 гривен, из них должностной оклад - 12 190 гривен, надбавка за выслугу лет - 1 829 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 1 829 гривен, надбавка за интенсивность труда - 12 190 гривен, премия за октябрь - 32 000 гривен, премия за ноябрь - 32 000 гривен, премия за декабрь - 32 000 гривен, командировочные - 7 869 гривен, отпускные - 5 925 гривен, индексация - 580 гривен. Сумма удержанных налогов составила 26 990 гривен. Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 111 422 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Юрия Полюховича составила 53 074 гривны, заместителей министра Егора Стадного - 52 896 гривен, Любомиры Мандзий - 58 755 гривен, Петра Коржевского - 76 243 гривны, Максима Ярмистого - 56 560 гривен, Светланы Даниленко - 58 861 гривна и госсекретаря Павла Полянского - 80 225 гривен.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский за последний месяц 2019 заработал 113 тыс. гривен. Сумма средств, начисленная Бородянскому в декабре, составила 112 905 гривен, из них должностной оклад - 15 238 гривен, премия за ноябрь - 80 000 гривен, отпускные - 17 667 гривен. Налоги и сборы составили 22 016 гривен. Фактическая сумма средств, выплаченная министру, составила 90 888 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Анатолия Максимчука составила 248 021 гривен (из них премия за декабрь - 91 500 гривен, материальная помощь - 86 579 гривен), заместителей Алексея Сивирина - 215 017 гривен (премия за декабрь - 91 500 гривен, материальная помощь - 95 517 гривен), Владимира Шумилина - 204 526 гривен (премия за декабрь - 91 500 гривен, материальная помощь - 85 026 гривен), Ирины Подоляк - 240 478 гривен (премия за декабрь - 91 500 гривен, материальная помощь - 92 042 гривны) и госсекретаря Артема Биденко - 42 320 гривен.

Также известно, что министр инфраструктуры Владислав Криклий за декабрь получил 44 тыс. гривен. Сумма средств, начисленная Криклию в декабре, составила 44 038 гривен, из них должностной оклад составил 11 428 гривен, надбавка за выслугу лет - 1 714 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 2 286 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 1 814 гривен, командировочные - 6 923 гривны, надбавка за интенсивность труда - 11 428 гривен, премия за октябрь 2019 года - 8 000 гривен, индексация - 543 гривны. Сумма удержанных налогов и сборов составила 8 587 гривен. Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 35 451 гривну.

Зарплата первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича составила 97 061 гривну (премия за ноябрь - 15 000 гривен, премия за декабрь - 45 000 гривен), заместителей Наталии Форсюк - 102 200 гривен (премия за ноябрь - 36 000 гривен, премия за декабрь - 34 000 гривен), Олега Ющенко - 79 391 гривну, (премия за ноябрь - 12 000 гривен, премия за декабрь - 40 000 гривен) Александры Клитиной - 13 022 гривны, госсекретаря Андрея Галущака - 236 863 гривны (в частности помощь к отпуску 80 276 гривен, помощь на решение социально-бытовых проблем - 80 276 гривен).

А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который считает Гончарука лучшим премьером за всю историю Украины, за декабрь заработал 222,6 тыс. гривен. Сумма средств, начисленная Милованову в декабре, составила 222 592 гривен, из которых должностной оклад составил 12 952 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 591 гривну, надбавка за интенсивность труда - 12 953 гривны, премия за ноябрь 2019 года - 78 161 гривну, премия за декабрь 2019 года - 71 094 гривны, отпускные, командировочные - 44 222 гривны, индексация - 619 гривен. Сумма удержанных средств составила 43 405 гривен. Фактическая сумма, полученная Миловановым, составила 179 187 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 288 772 гривны (в частности, премия за ноябрь в сумме 124 500 гривен, премия за декабрь - 106 857 гривен), заместителей Тараса Высоцкого - 267 108 гривен (премия за ноябрь - 96 333 гривны, премия за декабрь - 103 200 гривен), Светланы Панаиотиди - 278 180 гривен (премия за ноябрь - 119 000 гривен, премия за декабрь - 80 000 гривен), Дмитрия Романовича - 282 581 гривну ( премия за ноябрь - 116 000 гривен, премия за декабрь - 116 000 гривен), заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 199 151 гривну (премия за ноябрь - 52 800 гривен, премия за декабрь - 27 533 гривны), Сергея Николайчука - 315 018 гривен (премия за ноябрь - 129 000 гривен, премия за декабрь - 85 000 гривен), Юлии Свириденко - 280 942 гривны (премия за ноябрь - 116 000 гривен, премия за декабрь - 108 933 гривны), исполняющего обязанности госсекретаря Александра Черныха - 172 468 гривен (надбавка за выполнение особо тяжелой работы - 102 500 гривен).

Больше 200 тысяч гривен в декабре получил и министр юстиции Денис Малюська. Сумма средств, начисленная Малюське в декабре, составила 226 361 гривну, из них должностной оклад - 16 000 гривен, надбавка за интенсивность труда - 16 000 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 3 200 гривен, индексация - 761 гривна, премия за октябрь 2019 года - 56 000 гривен, премия за ноябрь 2019 года - 67 200 гривен, премия за декабрь 2019 года - 67 200 гривен. Материальна помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась. После удержания налогов и сборов он получил 182 220 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 153 011 гривен, заместителей Александра Банчука - 139 344 гривны, Виталия Василика - 90 058 гривен, Андрея Гайченко - 127 428 гривен, Валерии Коломиец - 134 861 гривну, Ивана Лищины - 144 625 гривен и Ольги Онищук - 138 845 гривен. Государственный секретарь министерства Анна Буяджи в декабре не получала зарплату.

А вот министр обороны Андрей Загороднюк за декабрь получил почти 100 тыс. гривен. Сумма начисленных министру в декабре средств составила 97 191 гривну, из которых 15 238 гривен - должностной оклад, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 3 047 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 3 047 гривен, средний заработок за время командировки - 1 076 гривен, премия - 74 057 гривен, индексация - 725 гривен. После удержания налогов и сборов ему выплачено 78 239 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака выплачена в размере 148 186 гривен, заместителей Анатолия Петренко - 137 357 гривен, Алексея Марценюка - 120 633 гривны, Алины Фроловой - 122 284 гривны, Александра Полищука - 129 220 гривен и экс-госсекретаря Александра Дубляна за 17 дней, включая компенсацию, неиспользованный отпуск, премию и индексацию - 214 504 гривны.

Министр социальной политики Юлия Соколовская в декабре заработала 217 тыс. гривен. Сумма средств, начисленная Соколовской в декабре, составила 216 783 гривны, из них должностной оклад - 15 238 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 657 гривен, надбавка за работу с секретными документами - 3 048 гривен, надбавка за интенсивность труда - 15 238 гривен, отпускные - 1 527 гривен, премия за октябрь 2019 года - 26 182 гривны, премия за ноябрь 2019 года - 25 905 гривен, премия за декабрь 2019 года - 30 476 гривен, помощь на оздоровление - 47 394 гривны, помощь на решение социально-бытовых проблем - 47 394 гривны, индексация - 725 гривен. Налоги и сборы составили 42 273 гривны.

Зарплата заместителя министра Наталии Ненюченко составила 131 487 гривен (в частности, премия - 30 800 гривен и помощь на решение социально-бытовых проблем - 63 726 гривен), замов Олега Коваля - 168 144 гривны (премия - 27 867 гривен, помощь на оздоровление - 53 181 гривна и помощь на решение социально-бытовых проблем - 53 181 гривна), Виталия Музыченко - 65 441 гривна (30 800 гривен - премия), зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Сергея Нижинского составила 166 842 гривны (премия - 30 800 гривен и помощь на оздоровление 50 376 гривен и на решение социально-бытовых проблем - 50 376 гривен) и госсекретаря Елены Богачовой с 10 по 31 декабря - 60 366 гривен.

Министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда за декабрь заработала 159 тыс. гривен. Сумма средств, начисленная Коляде за декабрь, составила 158 771 гривну, из них должностной оклад - 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 6 720 гривен, надбавка за интенсивность труда - 8 000 гривен, отпускные за декабрь - 724 гривны, материальная помощь на решение социально-бытовых проблем - 23 282 гривны, помощь на оздоровление - 23 282 гривны, премия за декабрь - 80 000 гривен, индексация - 763 гривны. Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 153 182 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Антона Колумбета составила 190 288 гривен (из них, в частности, 74 286 гривен - премия, 42 430 гривен - помощь на оздоровление и 42 430 - на решение социально-бытовых проблем), заместителей Александра Терещенко - 204 982 гривны (69 333 гривны - премия, 53 666 гривен - помощь на оздоровление и 53 666 гривен - на решение социально-бытовых проблем), Алексея Ильяшенко - 108 563 гривны (в том числе премия в сумме 72 800 гривен), Руслана Калинина - 54 990 гривен ( в том числе премия - 41 294 гривны) и госсекретаря Людмилы Дараган - 150 987 гривен (в том числе помощь к отпускным - 76 162 гривны).

А заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, который отказался от положенных ему надбавок и премий, за декабрь 2019 года составила 17,5 тыс. гривен. Дубилету было начислено за декабрь 17 544 гривны, из которых должностной оклад составил 15 229 гривен и отпускные - 2 315 гривен. Надбавок, премий и командировочных в ноябре министру насчитано не было. Сумма удержанных налогов составила 3 421 гривна. Фактическая сумма средств, полученная Дубилетом, составила 14 123 гривны.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров за декабрь получил 85 тыс. гривен. Федорову за декабрь была начислена зарплата в размере 84 887 гривен, из них должностной оклад составил 15 381 гривна, надбавка за интенсивность труда - 15 381 гривна, премия - 34 000 гривен, премия за ноябрь - 15 381 гривна, командировочные - 4 744 гривны. Сумма удержанных налогов составила 16 553 гривен. Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 68 334 гривны.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба за декабрь заработал 87 тыс. гривен. Кулебе было начислено за декабрь 86 774 гривны, из них должностной оклад составил 6 369 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 102 гривны, надбавка за интенсивность труда - 6 369 гривен, премия - 15 976 гривен, премия за ноябрь - 12 143 гривны и командировочные - 43 815 гривен. Сумма удержанных налогов составила 16 921 гривна. Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 69 853 гривны.

Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен. Общая сумма начисленных министру в декабре средств составляет 233 892 гривны. Из вышеуказанных средств заработная плата составила 122 044 гривны: должностной оклад - 3 048 гривен, надбавка за выслугу лет - 1 524 гривны, надбавка за доступ к государственной тайне - 609 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 609 гривен, надбавка за интенсивность труда - 3 048 гривен, зарплата за дни краткосрочных командировок - 31 213 гривен, премия за октябрь 2019 года - 18 909 гривен, премия за ноябрь 2019 года - 42 667 гривен, премия за декабрь - 12 190 гривен, отпускные - 8 227 гривен. Также в декабре Пристайко была выплачена материальная помощь на оздоровление в сумме 55 924 гривны и помощь на решение социально-бытовых проблем - 55 924 гривны. Общая сумма начисленных министру в декабре средств составляет 233 892 гривны.

Зарплата заместителей министра за декабрь составила Сергея Кислицы - 88 460 гривен, Василия Боднаря - 95 855 гривен, Егора Божко - 85 345 гривен и госсекретаря Андрея Зайца - 128 034 гривны, экс-заместителя министра Елены Зеркаль - 45 572 гривны.

Заработная плата министра здравоохранения Зоряны Скалецкой за декабрь составила 94,9 тыс. гривен. Сумма средств, начисленная Скалецкой в декабре, составила 94 988 гривен, из которых должностной оклад за 17 рабочих дней составил 11 429 гривен, надбавка за выслугу лет (17 рабочих дней) - 1 714 гривен, надбавка за работу с тайными документами - 1 714 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 2 286 гривен, надбавка за интенсивность труда - 11 429 гривен, командировочные (4 дня) - 5 697 гривен, премия за октябрь - декабрь 2019 года - 60 719 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Андрея Семиволоса составила 98 959 гривен, заместителей Младены Качурец - 27 157 гривен, Елены Симоненко - 51 394 гривны, Дмитрия Коваля - 60 000 гривен.