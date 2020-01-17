В Харькове группа подростков разбила машины во дворе многоэтажки, а потом напала на автомобиль очевидца этих событий - ему сначала разбили стекло, а затем забросали авто камнями. Обращался ли пострадавший в полицию, он не сообщил.

Соответствующее видео выложено в группе Kharkiv_1654 17 января.

Сначала вандалы били машины во дворе дома. Увидев свидетелей, хулиганы не остановились и продолжили крушить транспорт. "Малолетка сначала отломал дворник на одной машине. Потом они увидели, что их снимают на телефон, и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Пока муж отгонял одного, двое обежали машину сзади и разбили фару", - рассказала автор видео. После этого автомобиль забросали булыжниками, разбили зеркало и погнули крыло.

Видео: facebook.com

Напомним, что в Харькове разыскивали хулиганов, заливших красной краской памятник УПА.

Также мы писали о том, как в Харькове из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать больше двух тысяч человек.