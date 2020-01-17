Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев в декабре заявил о примирении с военными "ЛДНР". Его слова вызвали большой резонанс в Украине. Полковник публично извинился, но после служебного расследования Ноздрачева понизили в должности. Дальнейшая его служба не будет связана с руководством в подразделении Генштаба.

Об этом говорится на Facebook-странице Военной службы правопорядка ВСУ.

"По результатам служебного расследования полковник Алексей Ноздрачев привлечен к дисциплинарной ответственности - понижен в должности. Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе служебного расследования использовался полиграф. Обстоятельства и условия события были изучены специалистами военной контрразведки СБУ.

В службе правопорядка утверждают, что постороннего влияния на полковника не было. "Вместе с тем, офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц", - говорится в сообщении.

Какую именно должность теперь занимает Ноздрачев в службе правопорядка не указали.

Напомним, что слова о готовности военного Вооруженных сил Украины к примирению прозвучали 12 декабря во время круглого стола на тему "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем". Кроме прочих вопросов, там обсуждалось, как преодолеть конфликт и реинтегрировать население Донбасса.

После инцидента появилось видео, как полковник Ноздрачев извинился за слова о реинтеграции с военными России на Донбассе.

Затем в Военной службе правопорядка в ВСУ сообщили об отстранении его от должности на время проведения расследования.