Двухпартийная группа конгрессменов США заявила, что "президент России Владимир Путин захватил власть, российская демократия разрушается". и поэтому политики вынесли на рассмотрение Конгресса резолюцию в поддержку Украины и украинского народа. Резолюцию внесли в тот же в день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президента США (то есть 16 января - Ред.), что дало старт судебному процессу в этом деле.

Об этом говорится в заявлении американских законодателей, на которое ссылается Голос Америки.

"В то время, когда российская демократия, увы, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для укрепления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире", - говорится в сообщении группы поддержки Украины в Палате представителей.

"Этот очень важный и своевременный шаг подтверждает стратегический интерес Соединенных Штатов в укреплении свободы и демократии в Европе – достижение, которое невозможно без поддержки Соединенными Штатами Украины в борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении.

Среди инициаторов резолюции-сопредседатели группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур (Огайо), Энди Гарис (Мэриленд), Майк Квили (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

"Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, которая подтверждает поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния, - говорится в заявлении конгрессменов.

Ранее "Страна" разбиралась, что означает голосование за импичмент Трампу и каковы последствия для Украины.

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