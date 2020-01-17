Президент Франции Эммануэль Макрон посетил базу ВВС Франции под Орлеаном и выступил перед своими военными с большой программной речью. Так, хозяин Елисейского дворца объявил о том, что уже в январе, Франция направит свой атомный авианосец "Шарль де Голль" в ближневосточный регион.

По его словам, авианосец будет помогать силам международной коалиции. Миссия "Шарль де Голля" продлится по апрель 2020 года.

"После этого авианосец будет перемещен в зону Атлантического океана... Угроза возрастает. Новости последних нескольких недель только подтверждают это. На карту поставлены безопасность нации, ее будущее, и я буду твердо придерживаться своего плана: цель по-прежнему состоит в том, чтобы в 2025 году расходы на оборону достигли 2% ВВП", - заявил президент Франции, чью речь приводит официальный Twitter.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль нанес авиаудар по сектору Газа в ответ на бомбардировку с воздушных шаров.