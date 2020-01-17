Глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко не остался в стороне от скандальных и громких заявлений бизнесмена Льва Парнаса (соратник Руди Джулиани, личного адвоката Трампа - Ред.), которые тот щедро раздает в последние дни.

Глава украинского МИД в комментарии CNN заявил, что не верит ни на йоту словам Льва Парнаса, которые, касались, в частности, возможных ограничений (или же полного прекращения) американской военной помощи Киеву.

"Честно говоря, я никогда не беседовал с ним лично (речь о Льве Парнасе - Ред.), но я не верю ни единому его слову, и тем вещам, которые он сейчас озвучивает.

Помощь (речь идет о военно-технической и финансовой помощи США - Ред.) пересматривается ежегодно, по меньшей мере дважды. Поэтому мы знаем, что ее будут пересматривать: иногда могут уменьшить, иногда увеличить ее размер.

Я не знаком с ним, но сейчас этот человек пытается выйти сухим из воды в своем деле (Лев Парнас обвиняется в США в незаконном финансировании избирательной кампании - Ред.)", - заявил Вадим Пристайко.