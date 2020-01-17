Вчера, 16 января, в Запорожье разыгралась страшная трагедия. Здесь, около 14.30 с Арочного моста высотой около 40 метров, спрыгнул 16-летний подросток. Прибывшие на место ЧП спасатели лишь констатировали смерть молодого человека.

Об этом передает местный портал "Первый Запорожский".

Как стало известно погиб студент Запорожского гидроэнергетического колледжа 2003 года рождения. По предварительной информации он покончил жизнь самоубийством.

Юношу, перелезавшего через ограждение моста, заметил водитель проезжающего мимо авто. Он остановился, и попытался отговорить парня прыгать. Но попытка оказалась безупешной. На место трагедии прибыла мама подростка, которая и опознала своего сына.

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На месте трагедии, фото: 1news.zp.ua

В пресс-службе ГУНП Национальной полиции Запорожской области подтвердили факт смерти подростка.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье на пожаре погибла 11-летняя девочка и ее бабушка.

Так же мы рассказывали, что В Запорожье маршрутка сбила подростка на пешеходном переходе и уехала.