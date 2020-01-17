В ночь на 17 января, Израиль нанес авиационный удар по объектам палестинской группировки "Хамас", расположенным в секторе Газа. Эти действия стали ответом на очередную попытку атаки израильской территории при помощи воздушных шаров.

Как сообщила пресс-служба Сил обороны Израиля в своем официальном Twitter, в течение дня террористы из Газы запускали воздушные шары с взрывчаткой на израильскую территорию.

"В течение дня террористы в Газе запускали воздушные шары с взрывчаткой по израильским поселениям. В ответ ударный вертолет IDF (Силы обороны Израиля - Ред.) ударил по подпольной инфраструктуре ХАМАС. Мы не позволим Хамасу терроризировать израильское гражданское население",- заявили в пресс-службе IDF.

Ранее "Страна" сообщала, что сектор Газа выпустил по Израилю почти сотню ракет.

Так же мы рассказывали, что Израиль атаковал сектор Газа в ответ на запуск горящих воздушных змеев.