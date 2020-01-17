Вчера вечером, 16 января, президент Владимир Путино официально закончил процесс переформатирования правительства России. Он подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем кабинета министров. Текст указа был опубликован на сайте Кремля в 16.20. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Напомним, что вчера Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ. Он получил 383 голоса в свою поддержку, 41 человек воздержался, никто не проголосовал против.

Накануне Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. После этого правительство приняло решение уйти в отставку.

Согласно статье 112 Конституции председатель правительства не позднее недельного срока после назначения должен представить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.