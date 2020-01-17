Как правильно нырять в прорубь на Крещение, чтобы не заболеть по версии спасателей
19 января украинцы будут праздновать один из крупнейших церковных праздников - Крещение Господне. Чтобы омовение в проруби прошло безопасно, 16 января спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) учили киевлян, как правильно проводить обряд купания.
Об этом сообщается в Facebook ГСЧС.
Специалисты службы отметили, что каждый человек должен следовать рекомендациям по безопасности. Это следующие советы:
- перед омовением закаляйтесь, принимая холодный душ;
- если ныряете в прорубь впервые, делайте это в присутствии опытных людей;
- перед нырянием сделайте зарядку;
- не употребляйте перед купанием алкоголь и не курите;
- выбирайте водоем с безопасным спуском к воде;
- заходите в воду в среднем темпе;
- после выхода из воды разотритесь полотенцем.
Фото: Facebook/ MNS.GOV.UA
В ГСЧС предупредили, что из-за теплой погоды и отсутствия льда не стоит беспечно относиться к зимнему нырянию. Купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности.
Фото: Facebook/ MNS.GOV.UA
Ранее "Страна" рассказывала, какой будет погода на Крещение.
Мы также приводили заявление ПЦУ, что ныряние в прорубь на Крещение не свойственно украинцам.