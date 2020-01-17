Инструктаж ГСЧС перед Крещением. Фото: Facebook/ MNS.GOV.UA

19 января украинцы будут праздновать один из крупнейших церковных праздников - Крещение Господне. Чтобы омовение в проруби прошло безопасно, 16 января спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) учили киевлян, как правильно проводить обряд купания. 

Об этом сообщается в Facebook ГСЧС.

Специалисты службы отметили, что каждый человек должен следовать рекомендациям по безопасности. Это следующие советы:

  • перед омовением закаляйтесь, принимая холодный душ;
  • если ныряете в прорубь впервые, делайте это в присутствии опытных людей;
  • перед нырянием сделайте зарядку;
  • не употребляйте перед купанием алкоголь и не курите;
  • выбирайте водоем с безопасным спуском к воде;
  • заходите в воду в среднем темпе;
  • после выхода из воды разотритесь полотенцем. 

правила купания на Крещение

Фото: Facebook/ MNS.GOV.UA

В ГСЧС предупредили, что из-за теплой погоды и отсутствия льда не стоит беспечно относиться к зимнему нырянию. Купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности.

учения ГСЧС в Киеве перед Крещением

Фото: Facebook/ MNS.GOV.UA

Ранее "Страна" рассказывала, какой будет погода на Крещение.

Мы также приводили заявление ПЦУ, что ныряние в прорубь на Крещение не свойственно украинцам.  

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