19 января украинцы будут праздновать один из крупнейших церковных праздников - Крещение Господне. Чтобы омовение в проруби прошло безопасно, 16 января спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) учили киевлян, как правильно проводить обряд купания.

Об этом сообщается в Facebook ГСЧС.

Специалисты службы отметили, что каждый человек должен следовать рекомендациям по безопасности. Это следующие советы:

перед омовением закаляйтесь, принимая холодный душ;

если ныряете в прорубь впервые, делайте это в присутствии опытных людей;

перед нырянием сделайте зарядку;

не употребляйте перед купанием алкоголь и не курите;

выбирайте водоем с безопасным спуском к воде;

заходите в воду в среднем темпе;

после выхода из воды разотритесь полотенцем.

Фото: Facebook/ MNS.GOV.UA

В ГСЧС предупредили, что из-за теплой погоды и отсутствия льда не стоит беспечно относиться к зимнему нырянию. Купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности.

Фото: Facebook/ MNS.GOV.UA

Ранее "Страна" рассказывала, какой будет погода на Крещение.

Мы также приводили заявление ПЦУ, что ныряние в прорубь на Крещение не свойственно украинцам.