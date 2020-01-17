В Национальном банке Украины (НБУ) отменили нашумевшую норму о порядке использования текущих счетов физическими лицами-предпринимателями (ФЛП или ФОП), а также физическими лицами, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, которая содержалась в постановлении Правления Национального банка Украины №162 от 27 декабря 2019.

Требование Национального банка осуществлять по текущим счетам ФЛП/ФОП только те расчетно-кассовые операции, которые не связанные с собственными потребностями, и право перечислять средства на свой счет после уплаты всех налогов и сборов, вызвало непонимание в бизнес-сообществе.

Прислушиваясь к мнению банков и их клиентов, Национальный банк отменил эту норму, чтобы устранить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей.

"Мы приостанавливаем эту норму, потому что это касается практически налоговой службы, - отметил Председатель Национального банка Яков Смолий во время пресс-брифинга 16 января 2020. - И я надеюсь, что мы с налоговой ближайшее время выясним, как правильно донести этот месседж рынку, чтобы не было подобных спекуляций".

Соответствующее решение содержит постановление Правления Национального банка Украины №7 от 15 января 2020 года "О внесении изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов". Оно вступает в силу с 17 января 2020 года.

В то же время позиция Национального банка, по-прежнему, остается неизменной. С 2003 года действует норма, по которой текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью.

Поскольку банковская система должна быть защищена от рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, Национальный банк обсудит с Государственной налоговой службой механизмы, направленные на минимизацию этих рисков.

Ранее "Страна" сообщала, что банки могут ввести для ФОПов ограничения на платежи, а также о том, что Рада подняла годовые лимиты для физических лиц предпринимателей трех групп.