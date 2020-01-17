Прослушка Гончарука: вся жизнь – пиар

Вчера продолжался скандал вокруг прослушки премьера Алексея Гончарука, подогретый, к тому же, появлением третьей записи его беседы с другими топ-представителями финансово-экономического блока.

Правда, стоит отметить, что вторая и третья запись оказались не такими скандальными, как первая. Хотя впечатление они оставили, возможно, даже более тяжелое.

Основной вывод из всего услышанного: правительство не знает, что происходит с экономикой, и не знает, что с этим делать.

Из обсуждения создается ощущение, что только два человека – министр финансов Оксана Маркарова и замглавы Нацбанка Оксана Рожкова – понимают, что происходит. Но их понимание непонятно всем остальным.

Однако хуже всего то, что заседание финансово-экономического блока власти выглядело не как заседание профильного штаба, а как совещание ситуативной комнаты в пиар-агентстве, где решают не сами проблемы, а эффективность их информационной подачи. Как для общества, так и – в первую очередь – для президента.

При таком подходе неудивительно, что в поддержку Гончарука выступил лично Петр Порошенко и его порохоботы. Все услышанное подтверждает их прошлогодние рассуждения о том, что к власти пришли дилетанты, которые все развалят, и что после этого в обществе возникнет запрос на опытных профессионалов. То есть на команду Порошенко.

Но на данный момент, с точки зрения Порошенко, время увольнения Гончарука еще не пришло – потому что дилетанты еще не все развалили. Вот когда завалят так, что выходом будут только досрочные выборы, тогда "порохоботы" будут в первых рядах борцов с дилетантами.

Рада возвращает права Налоговой

Тем временем парламент вчера проголосовал за скандальный законопроект 1210, которым вносится целый ряд поправок в Налоговый кодекс. Причем речь идет о таких поправках, глядя на которые, можно смело утверждать: либертарианцы в правительстве – лишь обрамление для реального хозяина положения, министра финансов Маркаровой. Правки в НК в теории направлены на то, чтобы пополнить бюджет, но на практике могут подорвать целый ряд секторов экономики. А самое главное – они ведут к усилению беспредела со стороны Налоговой.

Лишь некоторые его положения можно считать приемлемыми. Например, изменение лимитов для физлиц-предпринимателей. Для ФЛП первой группы годовой лимит повысили с 300 тысяч до 1 млн, второй группы — с 165 млн до 5 млн, третьей — с 5 млн до 7 млн гривен. Это естественное увеличение для того, чтоб предприниматели могли продолжить заниматься бизнесом на упрощенной системе.

Также законопроект увеличивает в полтора раза рентную ставку на добычу железной руды. В принципе хотели еще больше (причем значительно больше), но взбунтовался крупнейший владелец железорудных ГОКов в стране Ринат Ахметов. Видимо, аргументы, которые он привел (а Ринат Леонидович умеет приводить "аргументы"), убедили фракцию президента пойти на уступки.

Но в целом, повышение ренты для предприятий крупнейшего украинского олигарха (то есть. попытка заставить его делиться с бюджетом сверхприбылью) - это одна из немногих новаций закона, которая имеет обоснование с точки зрения интересов общества.

В остальном удар приходится не на олигархов, а на малый бизнес или на рядовых потребителей.

Так, закон значительно повышает акцизы на сигареты. Оценки экспертов и представителей самой табачной отрасли разнятся: по одной версии, подорожание составит 10 гривен, по другой – от 25 до 40.

Из других нововведений:

Палоговая получила право начислять IT- компаниям 18% на прибыль, полученную за рубежом (то есть, от заграничных заказчиков) Резкий рост (до 4 раз) штрафов за нарушение налогового законодательства для бизнеса. При этом сами налоговики не несут практически никакой отвественности за неправомерно начисленные платежи и штрафы. Налоговым органам расширили права. Они в частности, могут "корректировать" финансовый результат компании (если посчитают его заниженным) для повышения налоговых начислений. Увеличение налоговых начислений для экспортеров Отменены льготы по плате за землю и налогу на недвижимость на территории населенных пунктов на линии соприкосновения.

Закон о среднем образовании: без русских школ

Кроме налоговых изменений, парламент вчера принял еще и закон о среднем образовании, который закрепляет дискриминационное деление всех школьников на четыре сорта. Причем, несмотря на явную дискриминационность закона, за него проголосовала вся фракция "Слуги народа", включая депутатов (например, Максима Бужанского), которые ранее высказывались против аналогичного закона о госязыке.

Новый закон разрешает проходить все среднее образование на родном языке только двум категориям учеников. Одна – это, естественно, украиноязычные дети. Другая – это крымские татары. Чтобы выделить их в отдельную категорию, придумали такое оправдание, как отсутствие государства, которое поддерживало бы их язык.

Но если в законе о госязыке такая трактовка еще имеет хоть какое-то обоснование, то в законе о среднем образовании она нелепа, поскольку речь идет не о защите языков, а о возможностях получения образования на том или ином языке. По этой же логике получается, что, раз у русских, венгров или румын есть государство, которое защищает их язык, то детей надо отправлять учиться в это государство.

На основании этого детей всех национальностей, у которых есть государство, защищающее их язык, лишили возможности получить на родном языке среднее образование. Но и их поделили на две категории – официальные языки ЕС и другие. В обоих случаях на родном можно учиться первые четыре года, но потом наступает существенное отличие: венгры или румыны в 5-м классе должны перейти на 20%-е украиноязычное обучение, а вот русскоязычным детям оставляют только 20% родного языка.

Понятно, что представляющая Юго-Восток "Оппозиционная платформа" не голосовала за этот законопроект. В партии уже назвали закон антиконстиционным и дискриминационным.

Но, что интересно, второй фракцией, не голосовавшей за него, оказался "Голос" Святослава Вакарчука. Видимо, там возмутились как раз тем, что первые четыре класса русскоязычные дети все-таки смогут учиться на родном языке.

В армию – из школы

В насмешку над новым законом о среднем образовании, который закрепляет 12-летнюю среднюю школу, вчера же был опубликован указ президента о возврате к призыву в армию с 18 лет. Насмешка состоит в том, что теперь даже мальчики, которых отдадут школу в 6 лет, обязаны идти в армию сразу после получения диплома. А ребенок, которого отдадут в 7 лет, уже в 10 или 11 классе будет подпадать под призывной возраст.

Призыв с 18 лет существовал давно. Планку повысили до 20 лет в 2014 году, на волне введения "особого периода", – видимо, считая, что вчерашние школьники к боевым действиям не готовы.

Но в последние годы эта проблема стала критической. Недобор призывников стал настолько большим, что Генштаб заговорил о необходимости возврата к призыву 18-летних еще год назад. Но тогда было не ко времени: предстояли сразу двое выборов подряд.

Теперь Зеленский, вняв аргументам Генштаба, свой указ издал. Но это тот случай, когда вместо причин болезни лечат ее последствия. Потому что, если служба в армии настолько непопулярна в обществе (причем во всех регионах Украины), то нужно что-то делать с армией. Поскольку пластырь только прикрывает гангрену, а не лечит ее.

Децентрализация отложена

Конституционная реформа в части децентрализации отложена на неопределенный срок. Вчера Владимир Зеленский, проведя консультации с руководством "слуг народа", принял решение отозвать законопроект об изменениях Конституции, которыми вводятся префекты вместо глав администраций. Как оказалось, нужны еще консультации с последующей доработкой.

Впрочем, по сути, доработка нужна лишь две. Первая - урезать полномочия префектов, которым в последней версии законопроекта вернули функции исполнительной власти и дали слишком много возможностей по контролю за избранными местными советами. Именно эта норма привела к тому, что в зале не оказалось 300 депутатов, готовых голосовать за реформу. И, в принципе, эта же норма вызвала критику со стороны посольств трех западных государств, которые призвали Раду проконсультироваться и доработать.

Вторая норма - это упоминание в Конституции особого статуса Донбасса, на чем настаивает Россия и что, по слухам, советуют сделать Франция и Германия.

Сколько теперь будут дорабатывать, неизвестно. Не исключено, что до местных выборов не успеют.

Хотя, рабочим вариантом может быть тот, о котором уже писала "Страна" - проголосовать во втором чтении за проект Конституции от Порошенко - там где есть все тоже самое, что и в проекте Зеленского, но зато упоминается одной строкой особый статус Донбасса. Проект этот уже проголосован в первом чтении и теперь нужно лишь найти 300 голосов, чтоб проголосовать его в целом.