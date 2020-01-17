В Сенат США поступило направленное 15 января палатой представителей дело об импичменте в отношении президента Дональда Трампа. Орган приступил к его рассмотрению. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф уже зачитал сенаторам статьи обвинения против главы Белого дома и резолюцию с именами "менеджеров импичмента".

Помимо самого Шиффа, к числу менеджеров, которые выступят в Сенате в качестве прокуроров, относятся председатель юридического комитета Джерри Надлер и члены палаты представителей: демократы Вал Демингс, Зои Лофгрен, Хаким Джефрис, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия.

Рассмотрение дела по существу начнется во вторник. В Сенате должны решить, следует ли отстранять Трампа от должности. Поскольку большинство в этом органе принадлежит партии Трампа - республиканцам, то скорее всего, процедура импичмента будет заблокирована.

Сам Трамп в своем микроблоге иронично прокомментировал происходящее, написав: "Получил импичмент за безупречный телефонный звонок".

Скриншот: Тwitter/realDonaldTrump

Ранее "Страна" подробно рассказывала историю вопроса об импичменте.

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