В Киевской области полиция поймала банду наркоторговцев, в которую входил семейный врач
Сотрудники управления противодействия наркопреступности вместе со следователями полиции Киевской области разоблачили четырех злоумышленников, сбывавших наркотические средства. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киевщины.
В группе состоял медработник из Белой Церкви, который незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного потребления: метадон, соннат и другие. Члены банды покупали лекарства в аптеках, а затем сбывали наркозависимым лицам.
Фото и скриншот: Facebook/ pol.kyivregion
Полицейские провели 4 оперативные закупки и провели 6 санкционированных обысков, в ходе которых изъяли наркотические средства, банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Видео: YouTube/ Поліція Київщини
В связи с деятельностью группы возбуждены уголовные производства по ст. 307 (незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств) и ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.
Летом "Страна" рассказывала о суде в Харькове над врачом, продававшим за 400 гривен рецепты на наркотики.
А осенью писали о том, что в Киеве работники двух медицинских центров торговали рецептами на метадон.