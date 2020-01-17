Сотрудники управления противодействия наркопреступности вместе со следователями полиции Киевской области разоблачили четырех злоумышленников, сбывавших наркотические средства. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киевщины.

В группе состоял медработник из Белой Церкви, который незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного потребления: метадон, соннат и другие. Члены банды покупали лекарства в аптеках, а затем сбывали наркозависимым лицам.

Фото и скриншот: Facebook/ pol.kyivregion

Полицейские провели 4 оперативные закупки и провели 6 санкционированных обысков, в ходе которых изъяли наркотические средства, банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Видео: YouTube/ Поліція Київщини

В связи с деятельностью группы возбуждены уголовные производства по ст. 307 (незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств) и ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Летом "Страна" рассказывала о суде в Харькове над врачом, продававшим за 400 гривен рецепты на наркотики.

А осенью писали о том, что в Киеве работники двух медицинских центров торговали рецептами на метадон.