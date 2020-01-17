Киевской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего киевлянина, который сбывал на столичной Оболони особо опасное психотропное вещество - метилендиоксиметамфетамин (MDMA), также известный как "экстази".

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

В апреле прошлого года во время личного обыска злоумышленника, правоохранители изъяли 3 полиэтиленовых пакета с 85 таблетками, которые содержат особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен.



Злоумышленник сбывал наркотики, находясь на испытательном сроке по приговору суда за совершение им дорожно-транспортного происшествия с тяжелыми последствиями.



Парню сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение и хранение особо опасного психотропного вещества в крупном размере с целью сбыта).



Сейчас обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу.



За совершенное молодому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, как в Киеве задержали дилера с посылкой, в которой было 17 кило психотропов.

Также мы отмечали, что В Мариуполе выявили канал сбыта наркотиков через Telegram и изъяли зелья на 1,5 миллиона.