В интернете опубликовано видео, как в коридоре рядом с регистратурой киевской детской поликлиники № 2 по проспекту Правды 64 А на ребенка падают двери.

Запись с камер наблюдения появилась в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

Четырехлетний мальчик пришел в больницу вместе с мамой 13 января, так как заболел ветрянкой. В холле клиники на него упали демонтированные двери, оставленные рабочими.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

На записи видно, как тяжелая конструкция. просто подпирающая стенку и никак не зафиксированная, буквально сминает ребенка.

Как писала "Страна", малышу раздробило тазобедренную кость, которую врачам предстоит восстанавливать. Кроме того, мальчик получил сильнейший шок.

Летом мы писали о похожем случае, когда халатность взрослых привела к печальным последствиям. Тогда в Сумской области двухлетнего мальчика придавило незакрепленной лавкой.