В Сумах 75-летнюю женщину завалило мусором в собственной квартире.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Тревогу забили соседи, вызвали патрульных, бабушку госпитализировали в тяжелом состоянии", - говорится в материале.

Отмечается, что соседи вызвали полицию, когда заметили, что одинокая женщина 3 дня не выходила из квартиры и не забирала пакеты с едой. Полицейские отверткой открыли двери и ужаснулись увиденному: чтобы добраться до пострадавшей - им пришлось расчистить проход от мусора.

Под завалами они заметили руку, что шевелила пальцами. Но откликнуться пенсионерка не могла, потому что была привалена хламом. Так и пролежала 3 дня.

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