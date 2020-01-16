Во Франции на 96-м году жизни скончался Кристофер Толкин - третий и младший сын великого английского писателя Джона Р.Р. Толкина, автора романа-эпопеи "Властелин Колец". Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на "Общество Толкина".

Кристофер пошел по стопам отца, который был не только писателем, но и филологом. Толкин-младший изучал лингвистику и английскую литературу в Тринити-колледже Оксфорда. Затем он 11 лет преподавал английский язык в Оксфордском университете.

Поклонники "Властелина колец" благодарны Кристоферу Толкину за продолжение дела своего отца. Он доработал и опубликовал незаконченный отцом сборник мифов и легенд Средиземья "Сильмариллион" и выпустил 12-томную "Историю Средиземья". Также он нарисовал знаменитые карты, которыми были иллюстрированы многочисленные издания "Властелина колец".

Кроме того, Кристофер известен как переводчик на английский скандинавских саг.

Последние годы жизни он провел во Франции со второй женой Бали Толкин.

Весной "Страна" показывала трейлер биографического фильма киностудии Fox Searchlight Pictures, посвященного Джону Р.Р.Толкину.

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