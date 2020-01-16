На свалке в Одессе нашли маленькую девочку, оставленную там отцом. Видео
В Одессе 4-летней девочке, которая жила на свалке, помогают преодолеть психологическую травму.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В конце прошлого года нашли ее на свалке. Голодный и переохлажденный ребенок жил в шатре с нетрезвыми бродягами.
"Оказалось, что девочку там бросил родной отец. Когда Настю забрали в детдом, она была очень напугана и начинала плакать, как только видела мужчин", - говорится в сюжете.
Сейчас же за девочкой ухаживают педагоги, они пытаются залечить ее моральную травму.
Напомним, одесские волонтеры, совместно с сотрудниками горздрава нашли и передали в детдом маленькую девочку Настю. Ребенок находился один в самодельном палаше из одеял на стихийной свалке на Судостроительной улице.
Ранее сообщалось, как на городской свалке Днепра полиция нашла мертвого младенца.
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