В Одессе 4-летней девочке, которая жила на свалке, помогают преодолеть психологическую травму.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В конце прошлого года нашли ее на свалке. Голодный и переохлажденный ребенок жил в шатре с нетрезвыми бродягами.

"Оказалось, что девочку там бросил родной отец. Когда Настю забрали в детдом, она была очень напугана и начинала плакать, как только видела мужчин", - говорится в сюжете.

Сейчас же за девочкой ухаживают педагоги, они пытаются залечить ее моральную травму.

Напомним, одесские волонтеры, совместно с сотрудниками горздрава нашли и передали в детдом маленькую девочку Настю. Ребенок находился один в самодельном палаше из одеял на стихийной свалке на Судостроительной улице.

Ранее сообщалось, как на городской свалке Днепра полиция нашла мертвого младенца.

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