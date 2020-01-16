Следователи Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области сообщили бывшему директору коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" о подозрении в служебной халатности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установило досудебное следствие, в 2016-2018 годах чиновник заключил с коммерческими структурами договоры на передачу в аренду более 150 парковочных площадок в столице. Несмотря на известные ему нарушения со стороны арендаторов (организация парковочных мест сверх нормы и самовольное расширение границ площадок), он не предпринял никаких мер для их устранения.

Бездействие чиновника привело к тому, что бюджет столицы недополучил 11 млн грн.

В связи с этим бывшего руководителя уведомили о подозрении в служебной халатности по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие для выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее "Страна" сообщала, что главного бухгалтера "Киевского метрополитена" подозревают в халатности, которая привела к 26 млн грн убытков.

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