Украинскому бизнесу и рядовым гражданам стоит готовится к налоговым нововведениям.

16 января парламент принял во втором чтении и в целом скандальный законопроект №1210, который предусматривает целый ряд изменений по налогам.

Сам законопроект очень большой. Были даже идеи не принимать его целиком, а раздробить на части, так как разобраться и проанализировать все изложенные там инициативы непросто даже экспертам. Но в итоге народные избранники все же осилили этот "налоговый талмуд".

Изменений там много — от трансферного ценообразования и реализации норм международной программы по борьбе с отмыванием доходов BEPS, к которой присоединилась Украина, до лимитов для физлиц-предпринимателей и акцизов на сигареты.

Причем, в проект продолжали вносить правки уже в сессионной зале. По словам нардепа Алексея Гончаренко, "утром депутатам выдали по тысяче страниц правок на ознакомление. Очевидно, что никто не сможет нормально все это прочитать за пару часов".

Непонятно, смогли ли в итоге депутаты ознакомится со всеми правками, но проект все же поддержали большинством голосов. Финальной версии закона со всеми правками пока нет.

Но вот лишь некоторые нововведения:

Изменение лимитов для физлиц-предпринимателей. Для ФЛП первой группы годовой лимит повысили с 300 тысяч до 1 млн, второй группы — с 165 млн до 5 млн, третьей — с 5 млн до 7 млн гривен. Эту правку внесла депутат фракции «Голос» Галина Васильченко. По ее словам, прежние лимиты принимались еще в 2014-2015 годах при минималке в 1,7 тысяч гривен. А сейчас, когда она выросла до 4,7 тысяч, «мы можем понимать во сколько раз нужно было повышать лимиты», — говорит Васильченко.

налоговая получила право начислять IT- компаниям 18% на прибыль, полученную за рубежом (то есть, от заграничных заказчиков)

повышение ренты на добычу железной руды. Правда, повышение оказалось не таким космическим, как хотели авторы проекта. Вместо увеличения в несколько раз, но в итоге повысили на 50%. Рента на железную руду выросла с 8% до 11-12% в зависимости от цен на нее. По верней планке ренту посчитают, если средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 58% FE CFR China будет составлять 70 и более долларов, а если ниже — то рента составит 11%. При этом исключили норму о том, что база налогообложения расширяется на весь объем производства ГОКов (а не только на руду). Отметим, что изначально эти инициативы подавались как попытка "раскулачить" Ахметова - крупнейшего владельца ГОКов в Украине, заставить его делиться прибылью с бюджетом. Но, в конечно варианте, повышение ренты для производителей железной руды оказалось не столь велико. Видимо, договорились.

резкий рост (до 4 раз) штрафов за нарушение налогового законодательства для бизнеса. При этом сами налоговики не несут практически никакой отвественности за неправомерно начисленные платежи и штрафы

налоговым органам расширили права. Они в частности, могут «корректировать» финансовый результат компании (если посчитают его заниженным) для повышения налоговых начислений.

увеличение налоговых начислений для экспортеров

местные органы власти лишены права ежегодно пересматривать ставки местных налогов и сборов

внедрение трехуровневой структуры документации для международных компаний и концепция их налогоблагаемой прибыли на уровне контролирующего лиц

налогообложение приравненных к дивидендам платежей по операциям с нерезидентами

отменены льготы по плате за землю и налогу на недвижимость на территории населенных пунктов на линии соприкосновения

отменен для плательщиков 1-3 группы единого налога освобождение от уплаты земельного налога в случае, если они ведут деятельность по предоставлению земли или размещенной на ней недвижимости в аренду

повышение акцизов на сигареты до 22,7 гривен. По подсчетам экспертов, среднестатистическая пачка сигарет подорожает, минимум, на 1,5 гривны. Это тоже меньше, чем планировалось изначально. Хотели увеличить акциз в 2,5 раза, что спровоцировало бы подорожание сигарет вдвое, до 80-100 гривен за пачку

Экс-глава налогового комитета в раде прошлого созыва, нардеп Нина Южанина уже окрестила этот проект самым зафискализованным за последние 8 лет. Его также называют налоговым террором для бизнеса.

Против законопроекта №1210 выступило большинство бизнес-ассоциаций.

"Вместо облегчения условий ведения бизнеса в стране власти продолжают усиливать налоговое давление. Свидетельство тому - сегодняшнее принятие закона №1210 в целом. Несмотря на многочисленные официальные обращения, встречи и призывы всего бизнеса, принципиально важные законодательные инициативы выносятся на голосование без учета существенных замечаний представителей бизнес-среды. Более того, наше сообщество выступало за отзыв законопроекта. Результаты сегодняшнего голосования наталкивают на мысль о том, что к голосу реальных драйверов украинской экономики не прислушиваются. И даже попытки добавить в проект действительно важные правки выглядят полунамерениями. Так, мы предлагали механизм дополнительного увеличения граничного увеличения доходов (для ФЛП- Ред) в зависимости от количества наемных работников. Но в итоге имеем "упрощенный вариант" — повышение лимитов без привязке к штату работающих", — заявили в Союзе украинских предпринимателей, призвав президента ветировать новый закон.