В Харькове у подъезда жилого дома неизвестный застрелил мужчину. Для задержания злоумышленника введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".

Об этом сообщает местная полиция.

"По предварительным данным, на улице Танкопия у подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко", - говорится в сообщении.

Смерть мужчины наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений. Для задержания лица, причастного к стрельбе, распоряжением начальника ГУНП в Харьковской области введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".

Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.

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