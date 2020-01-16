Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 16 января назначил внеплановую выездную проверку телеканала ZIK, уже не первую в этом году. Об этом сообщает "Телекритика".

Проверка связана с тем, что в эфире была зафиксирована ненормативная лексика. Так, 12 и 13 декабря 2019 года во время трансляции вещателем брифинга

Министерства внутренних дел по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проигрывались аудиозаписи телефонных разговоров участников уголовного дела. Они содержали маты.

В эфире 12 декабря с 17:07 до 18:15 и с 19:58 до 20:54 (с повтором 13 декабря с 06:48 до 07:47) на мат был наложен звуковой сигнал. Однако во время трансляции передачи Юлии Литвиненко 12 декабря между 19:00 и 19:58 (с повтором 13 декабря в слоте 05:48-06:48) ругательства были скрыты звуковым сигналом лишь частично.

В Нацсовете решили, что трансляция брифинга с ненормативной лексикой в ​​любое время суток является признаком нарушения вещателем ч.2 статьи 6 закона "О телевидении и радиовещании", так как подпадает под определение такой, которая может нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей и подростков.

В сентябре прошлого года Нацсовет проверял ZIK из-за отсутствия вещания по параметрам, указанным в лицензии.

А в октябре в Верховной Раде приняли проект постановления о расследовании работы телеканалов NewsOne, "112-Украина" и ZIK.