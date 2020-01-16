После подписания США и Китаем соглашения о начале урегулирования торгового спора международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Предыдущий прогноз Fitch от 5 декабря рисовал рост мирового ВВП на 2,5% в 2020 году. Согласно новому прогнозу, мировая экономика увеличится на 2,6%.

Эксперты агентства также улучшили прогноз подъема экономики Китая - на 0,2 процентного пункта (п.п.), до 5,9%.

В традиционном обзоре Fitch сказано, что заключение торговой сделки позитивно скажется на деловом доверии и поддерживает мнение экспертов о стабилизации роста мировой экономики в 2020 году.

Однако при всем этом эксперты осторожно предупреждают, что последствия сделки для мировой экономики зависят от того, как будут выполняться ее условия и сможет ли Китай придерживаться своих обязательств по резкому увеличению импорта из США.

"Предполагается, что в 2020 году КНР нарастит импорт на $77 млрд по сравнению с уровнем 2017 года и на $123 млрд от уровня 2017 года - в 2021 году", - отмечают в Fitch.

В агентстве полагают, что пауза в торговой войне позволит избежать прямого подрыва экономик США и Китая в результате повышения пошлин. Тем не менее, подписанное соглашение является именно паузой, которая не положит конец торговой войне.

Ранее "Страна" приводила отчет Fitch, согласно которому мировые продажи автомобилей в 2019 году сократились примерно на 3,1 млн, что стало сильнейшим падением с 2008 года.

Мы также рассказывали, что в сентябре агентство повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте пяти украинских городов.