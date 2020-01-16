С марта по ноябрь 2019 года государство в рамках проекта "Муниципальная няня", запущенного правительством Гройсмана, компенсировало гражданам Украины услуги нянь на сумму 31, 023 млн гривен. Такая цифра приводится в ответе Министерства социальной политики на запрос агентства "Украинские новости".

За этот период заявление в местные органы социальной защиты о возмещении расходов по уходу за детьми до 3 лет подали 6 124 человека.

Больше всего заявлений оставили родители детей, живущие во Львовской области (им компенсировали 3 миллиона 489 тысяч гривен), Ровенской области (2 миллиона 975 тысяч гривен) и Киевской области (2 миллиона 230 тысяч гривен).

Фото: ukranews.com

В Минсоцполитики заявили, что к 10 декабря 2019 года задолженности по выплатам компенсации в рамках "Муниципальной няни" не было.

Как писала "Страна", в соответствии с программой, каждая семья с ребенком не старше трех лет может получать 1626 гривен ежемесячно на оплату услуг няни.

Мы также приводили разъяснения по поводу программы министра соцполитики в кабинете Гройсмана Александра Ревы.