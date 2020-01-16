Народные депутаты Верховной Рады намерены внести изменения в закон о разведке Украины, касающийся деятельности Службы внешней разведки. За соответствующий законопроект № 2412-д в первом чтении 2412-д на сегодняшнем заседании проголосовали 273 народных депутата. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В законопроекте, который определяет правовой статус Службы внешней разведки Украины, отмечается, что СВРУ является разведывательным органом Украины. Он функционирует как отдельный государственный орган, не принадлежит системе органов исполнительной власти и осуществляет свою деятельность под общим руководством президента Украины и демократическим гражданским контролем в соответствии с законом о разведке. Согласно законопроекту, руководство СВРУ осуществляет ее глава, которого на должность назначает и увольняет президент.

СВРУ входит в состав сил безопасности, а как военное формирование – в состав сил обороны сектора безопасности и обороны Украины. Общую структуру СВРУ составляют подразделения агентурной и технической разведки, оперативно-технические, информационно-аналитические, а также другие подразделения. Общая численность СВРУ утверждается в количестве 4350 сотрудников, в том числе до 4010 военнослужащих.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2019 года назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки Украины (СВР). Ранее он занимал должность заместителя начальника этого ведомства.

Также напомним, что в Службе внешней разведки (СВР) определили порядок осуществления компенсационных выплат бывшим и действующим военнослужащим, лицам и членам их семей.