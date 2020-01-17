16 января Печерский суд передал арестованные средства банка ВБР, который называют банком семьи Янковича, в распоряжение Агентства по розыску активов. Ранее их вывели через "Международный инвестиционный банк" - банк Петра Порошенко. Это озачает, что теперь после решения суда, проценты за пользование этими средствами будет получать государство, а не банк Порошенко.

Это следует из решения суда, которое имеется в распоряжении "Страны".

Напомним, что после Майдана семьи Януковича ВБР (один из наиболее ликвидных в то время) был ликвидирован. Ликвидатором банка был утвержден реестр требований кредиторов на сумму более 2,5 млрд гривен. При этом большинство кредиторов, а это 33 человека, были аффилированны с семьей Януковича, в том числе среди них был сын экс-президента Александр Янукович.

Через указанный банк аффилированные к Януковичам люди открывали счета и финансировали кредитование крупнейших государственных предприятий Украины.

В 2014 году суд арестовал эти средства в рамках уголовного производства, а тогдашние чиновники рапортовали, что вскоре их вернут государству.

Однако, уже в 2016 году суд снял арест со счетов и дал возможность вывести их через банк Порошенко "Международный инвестиционный банк".

И к лету 2019 структурам, близким к семье Януковича, удалось вывести через этот банк 2 млрд грн наличными. На счетах банка Порошенко у "Януковичей" к настоящему осталось около 250 млн грн. И вчера Печекрский суд передал эти средства в управление Агентства по розыску активов.

Фото: "Страна"

Напомним, что ранее журналисты программы "Схемы" провели расследование, как через банк Порошенко вывели 2 млрд Януковича.

Также мы писали, что в банке Порошенко прокомментировали вывод миллиардов Януковича.