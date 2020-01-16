Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Верховную Раду представление о назначении вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля. Фото документа оказалось в распоряжении "Страны".

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу представление о назначении Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины", - сказано в тексте представления.

Напомним, до сегодняшнего дня Минрегион возглавляла 50-летняя Алена Бабак. А Шмыгаль с 1 августа 2019 года занимает пост председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Ранее кандидат на должность министра перепробовал много профессий - от бухгалтера до помощника-консультанта народного депутата.

Как писала "Страна", Бабак написала заявление об уходе с поста по собственному желанию. Вскоре после этого наши источники из фракции "Слуги народа" сообщили, что ее место, вероятно, займет Шмыгаль. Теперь их данные подтвердились.