В Одессе "хату бракосочетаний", в которой ранее проходили торжественные церемонии по регистрации экспресс-браков, после закрытия решили перенести в лесистый и самый дальний от Одессы Кодымский район у границы с Винницкой областью, где ежегодно организуют экоэтнофестиваль "Кодыма-фест".

Решение о ликвидации объекта приняли во время совещания облгосадминистрации. Чиновники выяснили, что юридических документов, подтверждающих правовой статус сооружения, не существует, поэтому приняли соответствующее решение.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

В ОГА также добавили, что "после проведения всех подготовительных действий указанный объект будет перенесен, а территория, где он располагался, обустроена".

Кодымский район с площадью территории в 81.8 тыс. га. граничит на севере с Винницкой областью, на юге с Котовским районом, на востоке с Балтским районом, на западе с Молдовой (Приднестровье). Самый дальний район области на ее северо-западе, на 20 процентов покрытый лесами. Административный центр - единственный город Кодыма.

Напомним, "хату бракосочетаний" в Одессе открыли 1 августа 2016 года. Ее установил тогдашний глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили.

Главной ее особенностью стало то, что браки в заведении можно было оформить всего за один день.

Также "Страна" побывала на нескольких экспресс-бракосочетаниях в Киеве и рассказывала об экспресс-свадьбах по-украински. Оказалось, разрекламированный Минюстом "брак за сутки" на самом деле так быстро не регистрируют.

Напомним, что в День всех влюбленных в центре Киева можно будет зарегистрировать экспресс-брак.