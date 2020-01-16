Эксперты Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Об этом сообщается в Facebook МВД.

В записи сказано, что сейчас проводится подготовка для дальнейшей передачи останков в Украину.

Скриншот: Facebook/ mvs.gov.ua

Согласно предварительной информации, забрать тела 11 погибших планируется до 19 января.

Между тем глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил в Тwitter, что по телефону обсудил репатриацию тел с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы обсудили вопросы репатриации тел украинских жертв и роль Украины в совместном расследовании, в частности - доступ к "черным ящикам". Наши требования остаются неизменными", - написал Пристайко.

Скриншот: Тwitter/ vprystaiko

Министерство иностранных дел Ирана также заявило, что Зариф в ходе разговора с главой МИД Украины заверил собеседника в готовности Тегерана готов передать Киеву тела погибших.

Как писала "Страна", 9 января эксперты МВД взяли образцы ДНК у родственников для идентификации тел погибших в Иране украинцев.

Два дня назад мы приводили слова премьера Канады о том, что репатриация 57 погибших в крушении лайнера МАУ канадцев может занять месяцы.