Сегодня, 16 января, народные депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект №2661 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", увеличивающий бюджет на строительство, ремонт и эксплуатацию дорог на 19,274 млрд грн. Законопроект поддержали 339 народных депутатов и в целом - 337 народных депутатов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Законопроект №2661 предусматривает, что госгарантии в 2020 году могут быть предоставлены, в том числе, и для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Госагентства автомобильных дорог Украины в объеме – 19,274 млрд грн. При этом законопроект освобождает "Укравтодор" от обязательств предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по госгарантиям и вносить плату за предоставление госгарантий.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что привлечение дополнительного внебюджетного финансирования для выполнения ремонтно-строительных работ на автодорогах обеспечит эффективное финансирование развития дорожной отрасли Украины.

За законопроект №2660 "О внесение изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" в первом чтении и в целом проголосовали 338 народных депутатов. Документ предусматривает, что в 2020 году по заимствованиям "Укравтодора" для финансирования дорожных инвестиционных проектов будут предоставлены госгарантии.

Ранее бюджетный комитет Рады поддержал законопроекты №2660 и №2661 о привлечении дополнительных 20 млрд грн на дороги. В настоящее время в Дорожном фонде на 2020 год заложено более 30 млрд грн на дороги общегосударственного значения.

Как сообщала "Страна", Кабмин утвердил перечень дорог, которые подлежат строительству и ремонту в 2020 году. Общий объем финансирования составит 31,53 миллиардов гривен.

Также стало известно, что Кабмин возьмет кредит почти на полмиллиарда евро на ремонт дорог.